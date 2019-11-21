انتشال جميع العمال المحاصرين في منجم للفحم شرقي الصين

أعلنت سلطات مقاطعة "شاندونج"، شرقي الصين، انتشال جميع العمال المحاصرين في منجم فحم بالمقاطعة ونقلهم إلى منطقة آمنة.



وذكرت سلطات المقاطعة - في بيان اليوم، الخميس - أن انتشال العمال المحاصرين تم في الساعة 10:18 صباح اليوم بالتوقيت المحلي، حيث تم نقلهم إلى المستشفى في حالة مستقرة.



واندلع حريق في منجم "ليانجباوسي" للفحم - الذي ينتج 3 ملايين طن من الفحم سنويا - في مدينة "جينينج" بمقاطعة "شاندونج" خلال الساعات الماضية، ما أدى إلى محاصرة 11 عاملا تحت الأرض.