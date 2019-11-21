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أخبار العالم

انتشال جميع العمال المحاصرين في منجم للفحم شرقي الصين

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:27 ص
منجم فحم في الصين
منجم فحم في الصين
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أ ش أ
أعلنت سلطات مقاطعة "شاندونج"، شرقي الصين، انتشال جميع العمال المحاصرين في منجم فحم بالمقاطعة ونقلهم إلى منطقة آمنة.

وذكرت سلطات المقاطعة - في بيان اليوم، الخميس - أن انتشال العمال المحاصرين تم في الساعة 10:18 صباح اليوم بالتوقيت المحلي، حيث تم نقلهم إلى المستشفى في حالة مستقرة.

واندلع حريق في منجم "ليانجباوسي" للفحم - الذي ينتج 3 ملايين طن من الفحم سنويا - في مدينة "جينينج" بمقاطعة "شاندونج" خلال الساعات الماضية، ما أدى إلى محاصرة 11 عاملا تحت الأرض.
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