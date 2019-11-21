إيه يا فهمي دا.. أحمد حاتم يحرج أحمد فهمي بسبب هنا الزاهد

وكان الجزء الأول من الفيلم من إخراج بيتر ميمي وبطولة أحمد حاتم وميرهان حسين وتارا عماد، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي مثير، عن عالم القرصنة الإلكترونية وخباياه، بما ارتبط به من عمليات عديدة ومتباينة، سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو المنتديات الفنية المختلفة وغيرها، وذلك من خلال يوسف أحمد حاتم طالب الهندسة الماهر الذي يقوم بعمليات قرصنة تثير الكثير من اللغط.





نشر الفنان أحمد حاتم صورة جديدة له على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".وظهر أحمد حاتم في الصورة برفقة الفنانة هنا الزاهد خلال مهرجان القاهرة السينمائي وهو يداعبها من خلال الاتصال بزوجها، معلقا: "الو.. إيه يا فهمي ده؟!".ويقوم حاليا أحمد حاتم بالتحضير للجزء الثانى من فيلم "الهرم الرابع" مع المنتج سيف عريبى.