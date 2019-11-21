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فن

أخدت منك التريند.. سما المصرى توجه رسالة إلى رانيا يوسف بعد ظهورها في مهرجان القاهرة

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 01:49 م
صدى البلد
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منار نور
وجهت سما المصرى رسالة إلى الفنانة رانيا يوسف بعد ظهورهما في مهرجان القاهرة السينمائى أمس، الأربعاء.

وقالت سما المصرى: "معلش بقى يا رانيا ريحي على جنب خطفت منك التريند من امبارح لحد دلوقتي.. أشوفك السنة الجاية بقى.. مصممين الأزياء يتعبوا يا عيني في باقي الفساتين واجي بطرحة بـ٥٠ جنيه وفستان مقفول بألف جنيه آخد التريند من غير حتى ما امشي على سجادة حمرا.. وانا كنت فاكرة الناس بتتفرج عليا عشان بالبس مكشوف طلعوا بيدوروا على أخباري سواء بلبس حشمة أو لبس مكشوف... بيحبوووني.. مش عارفه التريند عايز مني إيه؟؟".

يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي افتتحت مساء أمس، الأربعاء، وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، في حفل وصف بأنه الأفضل على مدار دورات المهرجان.

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