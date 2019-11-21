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رياضة

1099 هدفا حصيلة الأسبوع الرابع من دوري مراكز الشباب

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 02:02 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة عن نتائج مباريات الأسبوع الرابع من دوري مراكز الشباب في نسخته السابعة، والتي أسفرت عن " 1099 " هدف في "268 " بمشاركة 600 مركز شباب من 27 محافظة.

وانتهت 235 مباراة بنتيجة الفوز ، فيما حسم التعادل 33 مواجهة بين فرق مراكز الشباب المشاركة بالدوري.

وجاءت مراكز شباب الأقصر الأعلى تهديفًا ب (57) هدف في (12) مباراة ، بينما جاءت مراكز شباب جنوب سيناء الأقل تهديفًا ب(9) أهداف خلال ثلاثة مباريات.

وحلت في الأكثر لعبًا مراكز شباب محافظات ( القاهرة – القليوبية – الجيزة– الغربية– المنوفية – دمياط – بني سويف – الأقصر – المنيا – البحيرة – أسوان- الوادي الجديد )، فيما جاءت مراكز شباب جنوب سيناء بثلاثة مباريات يليها مراكز شباب البحر الأحمر والسويس بأربعة مباريات .

يذكر أن مباريات دوري مراكز الشباب النسخة السابعة يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع حرصًا من اللجنة المنظمة علي انتظام واستقرار الدوري .
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