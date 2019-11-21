تفاصيل معرض الرياض للسيارات.. وسر سيارة 2030 السعودية الوحيدة بالعالم

قدمت المملكة العربية السعودية سيارة نادرة جدا في معرض الرياض للسيارات لتبقى مشاركتها مميزة بين 1200 سيارة معروضة في الفعالية كون السيارة التي قدمتها المملكة من الفئة الكلاسيكية وهي الوحيدة من نوعها في العالم



وترفع الرياض الستار عن سيارة 2030 وهي قطعة فريدة جدا من نوعها في العالم تتحدى السعودية بها ضمن العديد من بين الفئات الكلاسيكية والنادرة والمعدلة والرياضية وسيارة السباقات وذلك ضمن فعاليات وعروض في مزادات خيالية



وكشف تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيهعن تلك السيارة عبر حسابه منذ يومين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مؤكدا ان السيارة لا مثيل لها في العالم وانها ستباع في المزاد مؤكدا ان السيارة صنعت خصيصا لتكون سيارة العام 2030 بمواصفات عالمية ومميزات نادرة فقط لموسم الرياض.



وجدير بالذكر أن معرض الرياض للسيارات ينطلق اليوم الثلاثاء 2019، ويستمر حتى الثلاثاء المقبل.



وذكرت الهيئة العامة للترفيه أن معرض الرياض للسيارات سيشهد عرض سيارة 2030 وهي الوحيدة في العالم من نوعها، وستكون متاحة للبيع في المزاد، وقد صنعت خصيصا بمواصفات عالمية ومميزات نادرة فقط لـ "موسم الرياض".



وعبر منصته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فإن "موسم الرياض" حول هذه الفعالية أعلن التحدي من خلال عروض، وسباقات، ومزادات خيالية.



كما أعلن موسم الرياض أنه سيتم عرض سيَّارة أوستن مارتن لأول مرة في العالم.. في معرض الرياض للسيارات الذي يقام خلال الفترة من يوم 21 وحتى 26 نوفمبر.