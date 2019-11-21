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فن

شاهد.. تعليق دينا الشربينى على تقديمها مهرجان القاهرة السينمائي

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 03:25 م
صدى البلد
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منار نور
احتفلت الفنانة دينا الشربيني بتقديمها مهرجان القاهرة السينمائي في الدورة الـ41 الذي افتتح مساء أمس الأربعاء وسط حضور فني وإعلامي كبيرين.

ونشرت دينا الشربيني صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام معلقة: "من المشرف لأي فنان ان يكون جزء من احتفالية عظيمة بالسينما زي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، انبسطت جدا اني شاركت في تقديم حفل الافتتاح مع اساتذتي وزملائي".

ومن المنتظر تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وتحصل منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.

المهرجان يقدم جائزة لأفضل فيلم عربى وقدرها 15000 دولار، تُمنح لمنتج الفيلم الذي تختاره لجنة تحكيم خاصة لأفضل فيلم عربي مشارك في أي من مسابقات المهرجان الثلاث (المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية أو أسبوع النقاد).
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