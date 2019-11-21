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ديني

هل التطهر من الجنابة يتطلب غسل الشعر بالكامل .. الإفتاء تجيب

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:56 م
الغسل من الجنابة
الغسل من الجنابة
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عبد الرحمن محمد
ورد سؤال الى صفحة دار الإفتاء تقول سائلته: " هل التطهر من الجنابة يتطلب غسيل الشعر بالكامل، أم يمكن المسح عليه، مع العلم أن شعري مجعد، وادفع أموالا كثيرة لتحسينه من أجل التزين لزوجي".

رد الشيخ محمد وسام، عضو هيئة لجنة الفتوى بدار الإفتاء، عبر البث المباشر، أن الأصل في الطهارة من الجنابة أن تغمر المياه الجسم، ولكن إذا كان هناك مشقة، والمرأة تدفع أموالا باهظة للتزين لزوجها وهو أمر يجب عليها، فجائز أن تمسح على شعرها عند المالكية إذا كانت عروسا.

حكم مسح المرأة على الرأس في غسل الجنابة

وجه متصل سؤالا للشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء يقول فيه:" هل يجوز للمرأة عند غسل الجنابة أن تمرر المياه فقط على شعرها لأن تخليل المياه للشعر تعرضه للتلف ؟ " .

رد أمين الفتوى قائلا: من شروط صحة غسل الجنابة أن يغطي الماء كل أعضاء الجسد وأن يتخلل الماء الشعر حتى يصل الى الجذور اما غير ذلك فلا يجوز لأنه إخلال بشروط الغسل.

حكم تأخير الغسل من الجنابه

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز تأخير غسل الجنابة إلى ما بعد طلوع الفجر؛ إذ ليس من شروط صحة الصيام الطهارة من الجنابة.

وأضاف «ممدوح»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، «لكن عليه أن يغتسل ليصلي صلاة الفجر في وقتها وبقية الصلوات الأخرى لأن الطهارة من الجنابة من شروط صحة الصلاة».

وتابع: أنه يجوز لمن قام بغسل الجنابة أن يصلي مباشرة دون وضوء لأن الغسل يكفي عن الوضوء مع استحضار نية الوضوء أثناء الغسل.

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