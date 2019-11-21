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بسبب ضغوط أمريكية .. مصطفى بكري: تحد جديد يواجه الدولة المصرية

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:08 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن يكون لمصر قرار مستقل.

وتابع الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الفترة الماضية أظهرت واشنطن وجهها القبيح ضد مصر، بعد الإعلان عن صفقة عسكرية تعتزم مصر استيرادها من روسيا لشراء طائرات السوخوي 35 لم يعجب الإدارة الأمريكية القرار.

وكشف الإعلامي مصطفى بكري، أن واشنطن تريد أن تكون هي المصدر الرئيسي للسلاح وهددت بتوقيع عقوبات على مصر إذا استمرت في قرارها بشراء أسلحة من روسيا.

وأكد مصطفى بكري أن مصر صاحبة القرار الوطني المستقل لن تقبل من أمريكا أو غيرها أي تعليمات، مؤكدا أن ذلك الأمر تحد جديد يواجه الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية.
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