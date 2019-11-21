للاهتمام بالمرأة .. ندوة للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالوادي الجديد

نظمت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بمركز الخارجة بالوادي الجديد، ندوة علمية موسعة لسيدات مدينة الخارجة عن أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدى، بمقر مركز شباب حي الزهور بمدينة الخارجة.



حاضر في الندوة، الدكتورة منال مسلم، ممثلا عن قطاع الصحة بالوادي الجديد والحاصلة على عدة دورات في مجال الكشف المبكر عن السرطان.



أكدت كاميليا كمال، أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بمركز الخارجة بالوادي الجديد، أن الندوة تناولت بالشرح للحضور، أن اكتشاف هذا المرض مبكرًا يساهم فى سرعة العلاج والسيطرة عليه فى مراحله الأولى.



وأضافت كاميليا، أن هذه الندوة هى الثانية على التوالي لسلسلة الندوات التي يجري تنفيذها فى هذا المجال دعمًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ستبدأ الشهر المقبل.



وسيتولى الحزب الفترة المقبلة، تنظيم عدة لقاءات وندوات توعوية، في باقي قرى مركز الخارجة للتوعية ورفع الوعى الصحي للسيدات حول خطورة سرطان الثدي وطرق الفحص الذاتي والاكتشاف المبكر.



