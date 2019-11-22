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أخبار البلد

وزيرة الهجرة تهنئ غادة والي على المنصب الجديد بالأمم المتحدة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 12:02 ص
وزيرتا الهجرة والتضامن
وزيرتا الهجرة والتضامن الاجتماعي
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سعيد العربي
هنأت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بالمنصب الجديد منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.

وكانت قد رحبت وزارة الخارجية بما أعلنته الأمم المتحدة اليوم /الخميس/ حول قرار السكرتير العام "أنطونيو جوتيريش" باختيار الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.

وأكدت الوزارة - في بيان صحفي- أن ما تتمتع به الوزيرة من خبرة وكفاءة ممتدة تؤهلها لتولي هذا المنصب الهام، بما يخدم مصالح الدول الأعضاء، ويحقق أهداف المكتب إزاء مواجهة التحديات الناشئة عن الجريمة والجريمة المُنظمَة، وانتشار ظاهرة المخدرات والإدمان.

وأشارت الخارجية إلى أن مصر تحرص- سواء من خلال تولي مواطنيها لمراكز بمنظمة الأمم المتحدة، أو من خلال بعثاتها لدى المنظمة ووكالاتها المتخصصة- على الإسهام في دعم منظومة الأمم المتحدة، والعمل على تعزيز التعاون متعدد الأطراف، بما يُعزز تنفيذ مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه، معربة عن تقديرها البالغ للدور الذي يقوم به سكرتير عام الأمم المتحدة، وما يضطلع به من جهود مخلصة وبجدارة عالية في قيادة الأجهزة الأممية؛ من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت الوزارة دعم مصر لتلك الجهود، وتوفير كافة الإمكانات؛ لتحقيق تلك الأهداف المشتركة، بما يدعم منظومة العمل الدولي المشترك من خلال آليات الأمم المتحدة، ويعزز قواعد الشرعية الدولية.
وزيرة الهجرة تهنئ غادة والي على المنصب الجديد بالأمم المتحدة
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