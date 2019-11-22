تعرف على أشهر 5 سيارات نادرة ومعدلة في موسم الرياض.. فيديو وصور

نشر تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض عددا من صور ومقاطع الفيديو المشوقة على موقع "تويتر"، لسيارات فريدة من نوعها تم الكشف عنها في معرض الرياض للسيارات.وكتب تركي آل الشيخ تعليقا مصاحبا: "سيارة تعرف باسم 2030، وهي الوحيدة في العالم! سيتم الكشف عنها في معرض السيارات وستُباع في المزاد".وأعلن موسم الرياض عبر الحساب الرسمي له على موقع "تويتر" ، أن معرضًا للسيارات سيكون فعالية مثيرة لما سيشهده من عرض لأفخم السيارات الحديثة، وكذلك سيارات من المستقبل، وأخرى الكلاسيكية تحمل عبق التاريخ، ويستمر المعرض لمدة 6 أيام اعتبارًا من 21 – 26 نوفمبر الجاري.وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن نفاد تذاكر حفل الفنان محمد رمضان، وكتب عبر صفحته على "فيس بوك": "نفاد حفل تذاكر الأسطورة محمد رمضان.. وقررنا زيادة ألف تذكرة.وكان نجم الكرة البرازيلية السابق رونالدينهو أول مشترٍ في معرض الرياض للسيارات، الذي افتتحه رسميًا اليوم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض تركي آل الشيخ.وخطفت سيارة واحدة من أصل ٢٠٠ سيارة في العالم من نوع أستون مارتن طراز (ربيد AMR) قلب البرازيلي رونالدينهو، الذي تفاعل مباشرة معها وقام بشرائها، ليكون أول شخص يفتتح مبيعات معرض الرياض للسيارات، والذي يحتوي على أكثر من ١٢٠٠ سيارة كلاسيكية ونادرة في العالم.