آثار تتكلم.. معبد دندرة يحكي قصة إنشائه من 54 - 29 ق.م وسر احتوائه على 150 تمثالا .. صور

بدأت الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية في وزارة الأثار في نشر سلسلة من المنشورات لإلقاء الضوء على المواقع الأثرية، ضمن أنشطة الإدارة لنشر الوعى الأثري والثقافي بين الناس.



الدكتور محمد شعبان معاون وزير الآثار للخدمات الرقمية والمشرف على الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية كشف عن فكرة السلسلة والتي تأتي بعنوان"أثار تتكلم"، حيث تمت صياغة المعلومات على لسان الأثر وكأنه يتحدث عن نفسه.



وكانت البداية مع معبد دندرة الذي حكي قصته وتاريخه،حيث قال:أنا معبد دندرة أقع غرب قنا على البر الغربى للنيل،تحيط بى الأراضى الزراعية من الشمال والصحراء من الجنوب والجنوب الغربى ومساكن نجح العرب من الشرق والغرب،على مر العصور كثرت أسمائى منها إيونيت، تنتير ، تنتيريس ، البيرة ، البندرة ، وأخيرا دندرة.



بدأت أعمال الإنشاء فى 54 ق م وإنتهت 29 ق م واستمر التجديد على مر العصور وحتى العصرين الروماني واليوناني،وأضم مجموعة من المبانى والمعابد محاطة بسور من الطوب اللبن أشهرها معبد حتحور، ومنزلين للولادة الإلهية (ماميزى)، أحدهما بطلمى والآخر رومانى يتصل المنزلين عن طريق بوابة تذكارية من إنشاء دوميتان وتراجان .



وجنوب الماميزى الأول مصحة مبنية بالطوب اللبن من أجل الاستشفاء،تم بنائى بالحجر الرملى وبعض الكتل الحجرية ، كما أتميز بوجود مقصورة على شكل القارب ، وقاعات احتفالات دينية ، وأيضًا سراديب مخبأه فى سمك الجدران على ثلاث مستويات ، والزخارف على الجدران بارزة.



وأيضًا يوجد داخل سمك الجدران سلالم تؤدى الى السقف الذى يحتوى على كشك مخصص لاتحاد حتحور مع إله الشمس،وبالسقف ايضا مقاصير أوزيرية مخصصة للإحتفال بطقوس إعادة الحياة الى أوزريرس فى شهر كيهك وكان بها نقش للابراج السماوية يعرض الآن فى متحف اللوفر بباريس والموجود الآن هنا نسخة منه.



أما التماثيل فيوجد 150 تمثال بأحجام وخامات مختلفة (أقدمها من الخشب) ، أما القاعة المركزية فتحتوى على ستة أعمدة حتحورية يكتنفها ستة حجرات ثم ردهة طويلة يليها قدس الأقداس المحاط بمقاصير صغيرة للآلهة .



وهناك طريق المواكب يمتد من رصيف الميناء حتى يصل معبد حتحور محاط بقاعات ذات أعمدة ،وأيضًا توجد البحيرة المقدسة في الركن الجنوبي الغربي للمعبد وترجع البحيرة لعهد بطليموس الثامن "يوريجيتس الثاني"،وفي المنطقة الغربية توجد مدافن لحيوانات وهي من الطوب ذات قباب تعود للعصر المتأخر.



وفي الجانب الشمالي الشرقي من الفناء الأمامي لمعبد حتحور توجد مجموعة من الآثار التي اكتشفت بالموقع وخزنت هناك فيما يشبه متحفًا مفتوحًا، ومن هذه الآثار تمثال ربما أقامه حور محب لزوجته.