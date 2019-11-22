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حوادث

في مداهمة بؤر إجرامية.. أمن الجيزة يضبط 75 متهما من تجار المخدرات والأسلحة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 04:02 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ندى حمودة – أحمد مهدي
واصلت مديرية أمن الجيزة مداهمة عددا من البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة ونجحت خلال 24 ساعة في ضبط 75 متهما من تجار المخدرات والأسلحة.

قاد الحملات اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث ونجحت في مجال قضايا المواد المخدرة في ضبط 58 متهما و 5 قضايا تعاطي و53 قضية اتجار و 2220 جرام حشيش و 708 قرص مخدر و195 جرام هيروين و850 جرام استروكس و 115 جرام بانجو و 180 جرام نبات الشادو و 80 جرام البودر.

وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تمكنت القوات برئاسة اللواء سامح الحميلي واللواء مدحت فارس نائبا مدير الإدارة العامة للمباحث في ضبط 17 متهما و 17 قضية دفاع و 15 فرد خرطوش محلي عيار 12 مم و2 بندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12 مم و 29 طلقة مختلفة الأعيرة.

تم تقنين الإجراءات حيال المتهمين وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.

وتواصل قوات أمن الجيزة حملاتها تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية وسياسة الوزارة الهادفة إلى إعادة فرض الشرعية وإنفاذ القانون وتحقيقًا لمبدأ الردع العام وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري.
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