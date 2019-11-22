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تعليم

عبد الغفار في جامعة كوفنتري: خطة متكاملة لتحسين جودة التعليم العالي في مصر

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:54 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الخميس، بزيارة تفقدية لجامعة كوفنتري البريطانية، وذلك أثناء زيارته للعاصمة البريطانية لندن، خلال الفترة من 19 وحتى 23 نوفمبر الجاري.

وحرص عبد الغفار على مقابلة أعضاء مجلس أمناء جامعة كوفنتري البريطانية، كما أجرى لقاءا مع الدكتورة مارجريت كاسيلي رئيس الجامعة والدكتور جون لاثام نائب رئيس الجامعة، كما قام بزيارة المعامل ووسائل التعليم والتدريب في الجامعة الأم.

وأكد الوزير عقب لقاءاته أن الرؤية الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي لعام 2030، تهدف إلى تحسين جودة التعليم العالي، وتحقيق نقلة نوعية في قطاع التعليم، وتزويد الباحثين وأساتذة الجامعات بالمعرفة والأدوات والمهارات التعليمية، التي تمكنهم من إعداد قادة المستقبل، مشيرًا إلى أن الوزارة تسير في تنفيذ خطة متكاملة لتوفير تعليم ذو جودة عالية للطلاب المصريين والأجانب على أرض مصر.

وأضاف الوزير أن جامعة المعرفة الدولية تعتبر ثاني جامعة يتم افتتاحها في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن الجامعات الدولية الجديدة تساهم في تشجيع الطلاب المصريين الراغبين في الدراسة بالخارج لاستكمال تعليمهم الجامعي داخل مصر، وكذلك جذب أعداد من الطلاب الأجانب.

ونوه الوزير أن مصر تشهد طفرة كبيرة في مجال التعليم العالي من خلال كم المشروعات التي يتم تنفيذها من جامعات جديدة أو من خلال أعمال التطوير للجامعات الموجودة، وأيضا إنشاء فروع لجامعات عالمية، فتقوم بتدريس أحدث المناهج العالمية العلمية لمواكبة احتياجات سوق العمل.

كما حرص الوزير أثناء زيارته للجامعة على تفقد عربة الإسعاف المُستخدمة للتعليم والتدريب العملي لطلاب الجامعة في العلوم الطبية والصحية، للتعرف على أبرز ما يتم تدريسه للطلاب بالخارج، ومعرفة مدى إمكانية نقل تلك الخبرات إلى الجامعات المصرية.
وشاهد د. خالد عبدالغفار نموذج تعليمي لطائرة، لتعليم طلاب هندسة الطيران، كما شاهد سيارة مسابقة فورميلا، والتي قام الطلاب الدارسين للذكاء الاصطناعي بصناعتها.

جدير بالذكر أن زيارة الوزير للمملكة المتحدة شهدت نشاطًا مكثفًا، حيث قام بزيارة الكلية الملكية للأطباء والجراحين في جلاسجو، كما ألتقى بدكتور فيليب بلاودن رئيس جامعة برمنجهام سيتي، ثم قام الوزير بزيارة تفقدية جامعة هيرتفوردشاير، والتقى بالدكتور كوينتن ماكيلار رئيس جامعة هيرتفوردشاير، بحضور ممثلي الجامعة، والسفير طارق عادل سفير مصر بالمملكة المتحدة، ثم قام بإجراء مقابلة مع مسئولي شركة سكالا للتدريب، كما عقد عدة لقاءات منها لقاء مع د.أوليفر تيرنبل رئيس جامعة بانجور، وذلك بحضور الدكتورة ريم بهجت المستشار الثقافي المصري ورئيس البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا، وذلك بمقر المكتب الثقافي المصري بلندن، ثم التقى الوزير بممثلي جامعة لندن ساوث بانك، بحضور الدكتور دافيد فينكس رئيس الجامعة، والدكتور بول ايفي نائب رئيس الجامعة.
عبد الغفار في جامعة كوفنتري: خطة متكاملة لتحسين جودة التعليم العالي في مصر
عبد الغفار في جامعة كوفنتري: خطة متكاملة لتحسين جودة التعليم العالي في مصر
عبد الغفار في جامعة كوفنتري: خطة متكاملة لتحسين جودة التعليم العالي في مصر
عبد الغفار في جامعة كوفنتري: خطة متكاملة لتحسين جودة التعليم العالي في مصر
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