لماذا يخشى ليفربول مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو؟

يخشى نادي ليفربول الإنجليزي، من غياب النجم المصري محمد صلاح عن معسكر الفريق التحضري للموسم المقبل، وانطلاقة الدوري الإنجليزي، بسبب مشاركته مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020.
وكان محمد صلاح غاب عن معسكر ليفربول التحضيري الموسم الماضي، بسبب تعرض اللاعب للإجهاد نتيجة مشاركته مع منتخب مصر، في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي أقيمت على أرض مصر في شهر يوليو الماضي.
وذكرت صحيفة " ميرور" البريطانية، أن مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو2020، تعني بالتأكيد، غيابه عن انطلاقة الدوري الإنجليزي، والذي يبدأ مطلع شهر اغسطس المقبل.
وضمن منتخب مصر التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد الفوز على جنوب إفريقيا 3- 0، السبت الماضي، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.
ولم يستقر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، حتى الآن، عن أسماء الثلاثة الكبار الذين سيشاركون مع منتخب مصر في الأولمبياد.
وستقام أولمبياد طوكيو في الفترة من 22 يوليو المقبل، حتى 8 أغسطس.
وكان محمد صلاح غاب عن معسكر ليفربول التحضيري الموسم الماضي، بسبب تعرض اللاعب للإجهاد نتيجة مشاركته مع منتخب مصر، في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي أقيمت على أرض مصر في شهر يوليو الماضي.
وذكرت صحيفة " ميرور" البريطانية، أن مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو2020، تعني بالتأكيد، غيابه عن انطلاقة الدوري الإنجليزي، والذي يبدأ مطلع شهر اغسطس المقبل.
وضمن منتخب مصر التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد الفوز على جنوب إفريقيا 3- 0، السبت الماضي، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.
ولم يستقر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، حتى الآن، عن أسماء الثلاثة الكبار الذين سيشاركون مع منتخب مصر في الأولمبياد.
وستقام أولمبياد طوكيو في الفترة من 22 يوليو المقبل، حتى 8 أغسطس.