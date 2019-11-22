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رياضة

المظاهرات تجبر مارادونا على العودة لتدريب خيمناسيا الأرجنتيني

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:36 م
مارادونا
مارادونا
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محمد السعيد
تراجع الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندوا مارادونا عن قرار إستقالته من تدريب فريق خيمناسيا لابلاتا الأرجنتيني، بعد يومين فقط من إعلان رحيله.

وكان مارادونا تقدم باستقالته من تدريب خيمناسيا بسبب رفض جابريل بيلجرنو رئيس النادي الدخول في الانتخابات المقبلة، إلا أن الجماهير قامت بمظاهرات عارمة للمطالبة بعودته من جديد.

وكتب مارادونا عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام: "سعيد جدا بأن أعلن بأنني لا زالت المدير الفني لفريق خميناسيا، أود أن أشكر الجميع، لأننا أخيرا حصلنا على عودة سياسية للنادي".

وأضاف مارادونا: "شكرا لكم على المطالبة بعودتي، من خلال مظاهرات في الشوارع، أمس، في درجة تخطت الـ 50 درجة".

ويحتل فريق خيمناسيا المركز الـ 22 في جدول ترتيب الدوري الأرجنتيني بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الأخير.
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