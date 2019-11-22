جنوب إفريقيا تضيف الهدف الثاني في شباك غانا وتقترب من طوكيو 2020

أضاف ماهلاتسي الهدف الثاني لمنتخب جنوب إفريقيا ، وذلك في شباك المنتخب الغاني ، في المباراة التي تجمعهما ، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.
وسجل ماهلاتسي الهدف بعد دقيقة من دخوله ، في الدقيقة 61 ، حيث مرر الكرة لفوستر في منطقة الجزاء ، قبل أن يعيدها إليه فوستر مرة أخرى ، ليقوم بتسديدها بقدمه اليمنى بقوة ، لتسكن شباك حارس مرمى غانا ، معلنة عن الهدف الثاني للبافانا بافانا .
وتشير النتيجة لتقدم منتخب جنوب إفريقيا بهدفين مقابل هدف ، وإذا استمرت النتيجة على حالها ، سيتأهل منتخب البافانا بافانا لأوليمباد طوكيو كثالث الفرق الإفريقية المتأهلة للبطولة ، بعد منتخبي مصر وكوت دي فوار.
وسجل ماهلاتسي الهدف بعد دقيقة من دخوله ، في الدقيقة 61 ، حيث مرر الكرة لفوستر في منطقة الجزاء ، قبل أن يعيدها إليه فوستر مرة أخرى ، ليقوم بتسديدها بقدمه اليمنى بقوة ، لتسكن شباك حارس مرمى غانا ، معلنة عن الهدف الثاني للبافانا بافانا .
وتشير النتيجة لتقدم منتخب جنوب إفريقيا بهدفين مقابل هدف ، وإذا استمرت النتيجة على حالها ، سيتأهل منتخب البافانا بافانا لأوليمباد طوكيو كثالث الفرق الإفريقية المتأهلة للبطولة ، بعد منتخبي مصر وكوت دي فوار.
ويتأهل الفريق الفائز من مباراة تحديد المركز الثالث والرابع مباشرة إلى أولمبياد طوكيو بصحبة منتخب مصر وكوت ديفوار، فى حين سيعود الفريق صاحب المركز الرابع الى بلده دون اى انجاز .
وسيواجه منتخب مصر نظيره منتخب كوت ديفوار، اليوم، الجمعة في تمام الثامنة مساء، على ستاد القاهرة، في المباراة النهائية.
وسيواجه منتخب مصر نظيره منتخب كوت ديفوار، اليوم، الجمعة في تمام الثامنة مساء، على ستاد القاهرة، في المباراة النهائية.