المشير طنطاوي يحضر مباراة مصر وكوت ديفوار بنهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما

شهدت مواجهة منتخب مصر الأوليمبي وكوت ديفوار حضور المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام السابق للقوات المسلحة المصرية، والتي تقام في استاد القاهرة الدولي.



ويواجه منتخب مصر نظيره كوت ديفوار في نهائي مسابقة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والتي تقام باستاد القاهرة الدولي بالوقت الحالي.



ويدخل منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد صبحي.



الدفاع: أسامة جلال- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- كريم العراقي- أحمد فتوح.



الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- رمضان صبحي- عبدالرحمن مجدي.



الهجوم: مصطفى محمد.



بينما يأتي التشكيل الخاص بفريق كوت ديفوار :

حارس مرمى : إليعازر إيرا تاب.



خط الدفاع: كوديو دابيلا، محمد أوتارا، سيلاس جاناكا وإسماعيل ديالو.



خط الوسط: أبوبكر كيتا، جيان أماني، كوفي داكوي، جونيور تراوري.



خط الهجوم: يوسف داو وشيخ تيمتي.