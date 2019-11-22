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رياضة

70 دقيقة .. منتخب مصر يتراجع وكوت ديفوار يضغط بقوة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:33 م
صدى البلد
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نور عادل
واصل منتخب مصر الاوليمبي تقدمه على منتخب كوت ديفوار بهدف دون رد بعد مرور 70 دقيقة من عمر نهائي مسابقة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام والذي يقام في استاد القاهرة.

وكاد منتخب مصر أن يسجل ثاني أهدافه في الشوط الثاني بالدقيقة 50، وذلك بعد هجمة خطيرة من جانب كريم العراقي، إلا أن دفاع كوت ديفوار تمكن في استخلاص الكرة.

وحاول منتخب كوت ديفوار السيطرة على الكرة في وسط ملعب منتخب مصر، الا ان لاعبي المنتخب المصري، تمكنوا من السيطرة على الكرة.

وحصل عمار حمدي، على بطاقة صفراء وذلك عقب خطأ ضد أحد لاعبي وسط ملعب كوت ديفوار.

وتراجع منتخب مصر إلى خطوط الدفاع، وسط سيطرة من جانب منتخب كوت ديفوار على الكرة في وسط الملعب.

وبالدقيقة 65 راوغ رمضان صبحي دفاع لاعب كوت ديفوار، إلا أن الكرة خرجت لركلة مرمى لصالح منتخب ساحل العاج.

وبالدقيقة 70 سدد مهاجم كوت ديفوار كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، الا ان الحارس محمد صبحي تمكن من التصدي لها.
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