طريقة عمل دجاج كرسبي بالمنزل أفضل من الجاهز

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل دجاج كريسبي بمذاق لا يقاوم فأغلب أفراد الأسرة يعشقون تناول الدجاج الكرسبي .



مقادير دجاج كريسبي :



6 دبوس دجاج للتغليف

2 بيض

رشة جوزة الطيب

ملح

فلفل أبيض

1 كوب لبن



الخلطة



نصف ملعقة صغيرة ورق لورا مطحونة

نصف ملعقة صغيرة بقدونس مفروم

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة بودرة بصل

نصف ملعقة صغيرة بودرة ثوم

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة زعتر

نصف ملعقة صغيرة كاري

نصف ملعقة صغيرة شطة

1 كوب دقيق ملح

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

مغلي ورق لورا حبهان

بصلة

ملح

زيت للقلي

التزيين

خس مفروم

بطاطس محمرة

كاتشاب



طريقة تحضير دجاج كريسبي :



* يسلق الدجاج في الماء المغلي على النار مع الحبهان وورق اللورا والبصل والملح



* يوضع الدجاج المسلوق في الماء المثلج لتبرد وتتماسك



التتبيلة



* يخلط الدجاج مع التوابل والملح والفلفل الأسود



التغليف



* يخلط البيض واللبن والملح والفلفل الأبيض وجوزة الطيب



* يقلب الدجاج المتبل في خليط التتبيلة، ثم في خليط الدقيق والبيكنج بودر وبودرة الثوم وبودرة البصل



* تقلى في الزيت على النار



* تزين وتقدم