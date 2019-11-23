هند صبرى تعود لموسم دراما رمضان بمسلسل جديد

تعود النجمة هند صبرى للسباق الرمضانى المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب دام لثلاثة سنوات منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، وتحفظت هند على تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.
هند صبري قدمت جائزة فاتن حمامة لزميلتها الفنانة منة شلبى، أثناء حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 41، برئاسة السيناريست محمد حفظى، كما أحتفل الحاضرين بعيد ميلاد هند داخل قاعة الحفل بحضور عدد كبير من النجوم.
وزارت هند صبري مؤخرا أكبر مخيم للاجئين في العالم يضم مليون لاجئ روهينجي.
وقالت صبري فى بيان صحفى : "كنت أرغب في زيارة أسر الروهينجا في المخيمات لنوضح أن معاناة البشر لا تعرف الحدود، وأن الإنسانية لا حدود لها." وأضافت: "قابلت اليوم نساء ملهمات يعلن أسرهن ويبذلن قصارى جهدهن من أجل أطفالهن في واحدة من أصعب الظروف الإنسانية. لقد فقدوا الكثير لكنهم لا يزالون متفائلين ويتطلعون إلى مستقبلهم. قصصهن تجعل القلوب تتفطر من الألم، ولكن قدرتهم على الصمود ملهمة."
وزارت عددًا من المشروعات التي يدعمها برنامج الأغذية العالمي، بما في ذلك توزيع المساعدات الغذائية، وتقديم التغذية للأطفال، وتوفير دورات تدريبية تحسن من مهارات النساء لبناء قدرتهن على الاعتماد على الذات. كما يدعم البرنامج الاحتياجات الغذائية لـحوالي 80 في المائة من سكان المخيم، أو 840 ألف لاجئ، من خلال تقديم المساعدات الغذائية المباشرة وكذلك القسائم الإلكترونية التي تمكنهم من شراء المواد الغذائية من المتاجر المحلية المتعاقد معها البرنامج.
هند صبري قدمت جائزة فاتن حمامة لزميلتها الفنانة منة شلبى، أثناء حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 41، برئاسة السيناريست محمد حفظى، كما أحتفل الحاضرين بعيد ميلاد هند داخل قاعة الحفل بحضور عدد كبير من النجوم.
وزارت هند صبري مؤخرا أكبر مخيم للاجئين في العالم يضم مليون لاجئ روهينجي.
وقالت صبري فى بيان صحفى : "كنت أرغب في زيارة أسر الروهينجا في المخيمات لنوضح أن معاناة البشر لا تعرف الحدود، وأن الإنسانية لا حدود لها." وأضافت: "قابلت اليوم نساء ملهمات يعلن أسرهن ويبذلن قصارى جهدهن من أجل أطفالهن في واحدة من أصعب الظروف الإنسانية. لقد فقدوا الكثير لكنهم لا يزالون متفائلين ويتطلعون إلى مستقبلهم. قصصهن تجعل القلوب تتفطر من الألم، ولكن قدرتهم على الصمود ملهمة."
وزارت عددًا من المشروعات التي يدعمها برنامج الأغذية العالمي، بما في ذلك توزيع المساعدات الغذائية، وتقديم التغذية للأطفال، وتوفير دورات تدريبية تحسن من مهارات النساء لبناء قدرتهن على الاعتماد على الذات. كما يدعم البرنامج الاحتياجات الغذائية لـحوالي 80 في المائة من سكان المخيم، أو 840 ألف لاجئ، من خلال تقديم المساعدات الغذائية المباشرة وكذلك القسائم الإلكترونية التي تمكنهم من شراء المواد الغذائية من المتاجر المحلية المتعاقد معها البرنامج.