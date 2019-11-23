توخيل عقب فوز باريس على ليل: أحتاج للنوم قبل لقاء ريال مدريد

علّق الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي على رد فعل البرازيلي نيمار دا سيلفا، عقب استبداله في مباراة الفريق أمام ليل.



وفاز باريس سان جيرمان على ليل بهدفين في منافسات الدوري الفرنسي، وتم استبدال نيمار في الدقيقة 65، وغادر الملعب مباشرة إلى غرفة الملابس



توخيل تحدث أيضًا عن مباراة الفريق المقبلة أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، ونشر موقع "جول" العالمي تصريحاته.



وقال توخيل في المؤتمر الصحفي عقب المباراة بشأن إمكانية الاعتماد على نيمار، ومبابي، ودي ماريا، وإيكاردي في الهجوم: " من المحتمل أن نيمار لن يبدأ".



وأضاف: "هل سنرى الأربعة على الارض؟ سوف نرى، لا أعتقد ذلك، عليك أن تكون شجاعا للقيام بذلك ، أنا ذاهب للنوم وأنا أفكر، لكن عليك أن تكون حذرًا بين الثقة والثقة المفرطة".



وعن رد فعل نيمار، أتم المدرب الألماني: "ما حدث أمرًا عاديًا، العديد من اللاعبين يفعلون ذلك ويدخلون مباشرة لغرفة الملابس، لم ألاحظ ذلك كنت أركز على المباراة، سنتحدث عن هذا الأمر داخليًا".