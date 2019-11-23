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منوعات

مارفيل كوميكس.. بيع أول إصدار لشركة النشر بمبلغ خيالي

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:29 ص
قصص مارفيل المصورة
قصص مارفيل المصورة
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أ ش أ
تم بيع أول إصدار لشركة نشر "مارفيل كوميكس" فى مزاد لدار نشر "تراث" فى مدينة "دالاس"، ثالث أكبر مدن ولاية تكساس الأمريكية، مقابل 1.26 مليون دولار، وأوضح منظمو المزاد أن المشترى رغب فى عدم الكشف عن هويته.

ووصف "إد جاستر"، نائب الرئيس الأول لدار "تراث"، بأنها "نسخة تاريخية لأول كتاب هزلي تاريخي، ويضم عددا من الشخصيات الهزلية ، مثل كازار، وأنجل.

والكتاب الهزلي تم شراؤه أولًا من كشك بيع الصحف من قبل شركة بريد فى ولاية بنسلفانيا، حيث قام بممارسة شراء العدد الأول من الكتب والمجلات المصورة.

يذكر أن شركة نشر "مارفيل كوميكس"، التى تأسست عام 1939، أصدرت عددها الألف فى أغسطس الماضى، والذى احتوى على الكثير من الشخصيات الهزلية والكاريكاتيرية التي حظيت بإشادة نقدية واسعة، مثل: رجل الحديد، سبيدرمان، الرجل العملاق، وغيرها من الشخصيات.
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