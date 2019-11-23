14 كشفا بتروليا جديدا خلال الربع الأول من العام المالي 2019/2020

وأوضح التقرير أن برامج عمل وخطط الوزارة وتنفيذ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول أدت إلى الإسراع فى تنفيذ المشروعات الجديدة فى مختلف أنشطة صناعة البترول والغاز لتساهم إيجابيًا فى دعم وزيادة إنتاج واحتياطى مصر من البترول والغاز.





الاتفاقيات والاكتشافات

• تم توقيع 3 اتفاقيات بترولية جديدة تشمل اتفاقيتين لهيئة البترول فى مناطق "جنوب شرق أبو سنان – جنوب شرق رأس قطارة" بمنطقة الصحراء الغربية بحد أدنى للاستثمارات حوالى 4 ملايين دولار وحفر 4 آبار واتفاقية للشركة العامة للبترول فى منطقة (خير) بالصحراء الشرقية، كما تم توقيع 6 عقود تنمية بمناطق جنوب دسوق، شرق البحرية، خالدة، غرب كنايس وشمال الصالحية بمنح توقيع حوالى 2 مليون دولار.







وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لاصدار 25 اتفاقية التزام بترولية بإجمالى منح توقيع غير مستردة أكثر من 281 مليون دولار، وبحد أدنى للاستثمارات حوالى 43ر2 مليار دولار وحفر 150 بئرًا.





إنتاج الزيت الخام والمتكثفات والغازات

• بلغ إنتاج الغاز الطبيعى المباع حوالى 13 مليون طن بزيادة نسبتها حوالى 6% عن الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك لدخول عدد من مشروعات تنمية حقول الغاز على الإنتاج التى أثرت إيجابيًا على زيادة معدلات الإنتاج، وهى مشروعات تنمية حقل ظهر بالبحر المتوسط ومنطقة جنوب غرب بلطيم وحقول شمال الإسكندرية وحقول منطقة دسوق المرحلة (ب).





• بلغ إجمالى إنتاج الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز حوالى 8 ملايين طن.





مشروعات تنمية حقول الزيت والغاز

تلقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، تقريرًا حول أهم نتائج الأعمال التي تم تحقيقها في أنشطة تنمية وإنتاج الثروات البترولية والغازية خلال الفترة "يوليو/ سبتمبر" من العام المالى الحالى 2019/2020، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء ونتائج الأعمال التى يحققها قطاع البترول.واستعرض التقرير أهم وأبرز نتائج أعمال وزارة البترول والثروة المعدنية في هذه الأنشطة خلال تلك الفترة على النحو التالى:وتم خلال هذه الفترة تحقيق 14 اكتشافًا جديدًا (4 غاز – 10 زيت) بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية وخليج السويس ودلتا النيل والبحر المتوسط.مشروع تنمية حقل ظهر – بالبحر المتوسط - لشركة بتروبل: تم الوصول بمعدلات الإنتاج من حقل ظهر إلى حوالى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا فى شهر أغسطس 2019، وذلك من خلال إنشاء وتشغيل 3 وحدات تسهيلات إنتاج ومعالجة برية، وجار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة، حيث من المخطط أن ترتفع معدلات الإنتاج لتصل إلى 3 مليارات قدم مكعب يوميًا.مشروع تنمية منطقة جنوب غرب بلطيم – بالبحر المتوسط - لشركة بتروبل / إيني الإيطالية: ويهدف إلى إنشاء التسهيلات اللازمة لاستيعاب طاقة المشروع البالغة حوالى 500 مليون قدم مكعب غاز يوميًا من خلال حفر 6 آبار بمنطقة جنوب غرب بلطيم، وقد تم الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال الخاصة بالمشروع فى شهر أغسطس 2019، وتم بدء الإنتاج فى سبتمبر 2019، حيث تم وضع البئر الأولى (بلطيم جنوب غرب-1) بمعدلات إنتاج أولية حوالى 70 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.مشروع تنمية حقول شمال سيناء (المرحلة الثانية) (شمال سيناء البحرية-برينكو) بالبحر المتوسط: تم بدء الإنتاج من خلال وضع البئر الأول على الإنتاج في يوليو 2019 بمعدلات إنتاج أولية حوالى 25 مليون قدم مكعب يوميًا والبئر الثانى فى أغسطس 2019 بمعدلات إنتاج أولية حوالى 20 مليون قدم مكعب يوميًا ومن المخطط ربط باقى الآبار تباعًا.ويهدف مشروع تنمية حقول منطقة دسوق المرحلة (ب) (دسوق-ديا الألمانية): إلى إنتاج حوالى 80 مليون قدم مكعب غاز يوميًا من خلال ربط 9 آبار، وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 30 مليون دولار، حيث تم الانتهاء من ربط جميع الآبار على الانتاج فى أغسطس 2019.وتم وضع 4 آبار غاز جديدة على الإنتاج، حيث بلغ إجمالى معدلات إنتاج الغاز الأولية المضافة من المشروعات والآبار التنموية الجديدة وآبار الغاز التى تم إصلاحها ووضعها على الإنتاج خلال الفترة من يوليه إلى سبتمبر 2019 حوالى 489 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، كما تم وضع 54 بئر زيت جديدة على الإنتاج خلال الفترة بمعدل إنتاج أولى حوالى 9ر43 ألف برميل يوميًا.