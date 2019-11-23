مصرع عامل بغزل المحلة لسقوطه من قطار"السنطه طنطا' لاختلال توازنه

لقي عامل بغزل المحله في العقد الرابع من عمره مصرعه نتيجه سقوطه من قطار بمحطة منية البندرة التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، نتيجة اختلال توازنه بخط "السنطة _طنطا".



كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مركز شرطة السنطة يفيد بسقوط السيد ماهر مصطفى ٤٤سنه، عامل، مقيم بقرية منيه البندرة من القطار.



وتبين من تحريات العقيد محمود مبروك رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا، أنه أثناء ذهاب المتوفى لعمله بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، واستقلاله للقطار من محطة البندرة، اختل توازنه وسقط أسفل القطار، وحدثت إصابته التى أودت بحياته، ولاتوجد شبهة جنائية بالحادث.



تم نقله الجثة إلى مستشفى المركزى، وحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لتجرى شئونها.