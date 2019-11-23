أصالة ويسرا وليلي وإلهام تدعمن مبادرة فيها حاجة حلوة من متحف القوات الجوية

حرص عدد من نجمات الفن علي دعم مبادرة" فيها حاجة حلوة " التي أطلقتها المهندسة زينب بشير سفيرة جمعية موناكو.



كان في مقدمة النجمات أصالة وأولادها وليلي علوي ويسرا وإلهام شاهين ونجلاء بدر ورزان مغربي وايمي سالم وعدد كبير من سفراء الدول العربية وزوجاتهم والكثير من الشخصيات العامة و سيدات المجتمع.



وقام الحضور بعمل جولة داخل المتحف وتعرفوا علي إنجازات القوات الجوية.



من جانبها قالت زينب بشير :"هذه المبادرة في حب مصر واحرص من خلالها علي إظهار الجوانب المضيئة في تاريخ مصر من أجل إعطاء طاقة إيجابية للأجيال الجديدة ، خاصة أن عمليات البناء والتنمية التي تحدث في مصر ضخمة وغير مسبوقة بسبب القيادة السياسية الحكيمة للرئيس والقوات المسلحة.



كما أضافت أن المبادرة انطلقت من متحف القوات الجوية نسور الجو وسوف نتواجد في كل مصر وأشكر كل الحضور علي دعمهم للمبادرة.