لا تراجع ولا استسلام.. ليفربول يتقدم مجددا على كريستال بالاس بقدم فيرمينو ..فيديو

أحرز فيرمينو هدف التقدم لفريقه ليفربول فى شباك كريستال بالاس ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب سيلهرست بارك فى الجولة الـ13 ، ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز فيما يجلس محمد صلاح احتياطيا على مقاعد البدلاء.



وتمكن فيرمينو من احراز الهدف الثاني فى الدقيقة 86 من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء .



وادرك فريق كريستال بالاس هدف التعادل فى الدقيقة 82 عن طريق زاها من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء .



وجاء هدف ليفربول فى الدقيقة 49 عن طريق ماني بعد تلقيه عرضية رائعه تصل منطقة الجزاء ليستلم الكرة ويسددها بقوة لتصطدم فى القائم وتسكن الشباك علي الفور .



بدأ ليفربول المباراة بامتلاك الكرة، ومحاولة من أجل الضغط المبكر، وبالفعل حاصر كريستال بالاس في منتصف ملعبه، واستعاد الكرة أكثر من مرة سريعًا من عناصر أصحاب الأرض، لكن الخطورة كانت دائما غائبة عن عناصر الريدز.



وأتت أخطر فرصة في الدقيقة 16 من عمر المباراة عندما لعب كوياتي كرة عرضية رائعة تجاه جوردان أيو الذي استقبلها بوجه القدم الخارجي مباشرة نحو المرمى لكنها أتت بجوار القائم الأيسر لأليسون وخرجت لضربة مرمى.



استمر كريستال بالاس في تهديد مرمى ليفربول، وبالدقيقة 24 أرسل كوياتي عرضية من كرة ثابتة استقبلها كاهل برأسية أتت أعلى عارضة المرمى وخرجت لضربة ركنية.



وألغي حكم المباراة هدف لفريق كريستال بالاس فى الدقيقة 43 عن طريق تومكينز من رأسية قوية ، واعترض لاعبو ليفربول علي الهدف ، واستعان الحكم بتقنية الفيديو وقرر وإلغاء الهدف بداعي التسلل.



وأهدر فيرمينو فرصة مضاعفة النتيجة في الدقيقة 65 بعدما حصل على تمريرة رائعة من الخلف للأمام وسددها لكنها خرجت لضربة ركنية.