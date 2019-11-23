نبيل دويدار: مبادرة جسور تستهدف وصول المنتج المصري إلى أفريقيا.. فيديو

قال نبيل دويدار، العضو المنتدب للشركة القابضة للنقل البحري والجوي، إن مبادرة جسور الهدف منها تسهيل وصول المنتج المصري إلى الدول الإفريقية وتفعل التجارة البينية مع شرق ووسط القارة السمراء.





وتابع دويدار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مبادرة جسور مقسمة على مرحلتين الأولى هي النقل البحري بدأت بالفعل في أكتوبر 2019 بمعدل تنفيذ 56% ثم تنطلق المرحلة الثانية تنتهي في النصف الأول من عام 2020 يستخدم خدمات النقل البري للبضائع من مناطق الإنتاج والتوزيع إلى ميناء الوصول وهو ميناء السخنة ثم إلى الموانئ الإفريقية.



