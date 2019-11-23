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مرأة

تحميك من السرطان .. نصف ملعقة صغيرة من هذا النوع من الأعشاب

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:59 م
لمياء الياسين
ما تأكله يمكن أن يؤثر بشكل كبير على العديد من جوانب صحتك ، بما في ذلك خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكري والسرطان.

لقد تبين أن تطور السرطان ، على وجه الخصوص ، متأثر بشدة بنظامك الغذائي، حيث تحتوي العديد من الأطعمة على مركبات مفيدة يمكن أن تساعد في تقليل نمو السرطان.

هناك أيضًا العديد من الدراسات التي تبين أن تناول كميات أكبر من أطعمة معينة يمكن أن يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالمرض.


1. القرنبيط
يحتوي البروكلي على السولفورافان ، وهو مركب نباتي موجود في الخضروات
أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت أن السلفورافان قلل من حجم وعدد خلايا سرطان الثدي بنسبة تصل إلى 75٪

2. الفاصوليا

غنية بالألياف ، وقد وجدت بعض الدراسات أنها قد تساعد في الحماية من سرطان القولون والمستقيم فهى غنية بالألياف ، والتي قد تكون وقائية ضد سرطان القولون والمستقيم

3. التوت

التوت غني بالأنثوسيانين ، أصباغ نباتية لها خصائص مضادة للأكسدة وقد تترافق مع انخفاض خطر الإصابة بالسرطان.

4. القرفة

القرفة مشهورة بفوائدها الصحية ، بما في ذلك قدرتها على تقليل نسبة السكر في الدم وتخفيف الالتهاب

بالإضافة إلى ذلك ، وجدت بعض الدراسات التي أجريت على أنابيب الاختبار والحيوانات أن القرفة قد تساعد في منع انتشار الخلايا السرطانية.

بما في ذلك 1 / 2–1 ملعقة صغيرة (2-4 جرام) من القرفة في نظامك الغذائي يوميًا قد يكون مفيدًا في الوقاية من السرطان.
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