مصرع 3 وإصابة 11 في تصادم سيارة بجرار زراعي في الوادي الجديد

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 11 آخرون، مساء اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص وجرار زراعي بطريق أبو منقار – الفرافرة في الوادي الجديد.



تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، بلاغا بوصول 3 جثث إلى مستشفى الفرافرة و11 مصابا في حادث مروري.



تبين مصرع عز حامد النخيلي، محمود بدوي محمد فراج، ومحمود محمد عوض، وإصابة رحاب خليفة محمود، وأحمد ناصر أبو بكر، وأحمد عادل عثمان، وأماني على نصر، ومحمود على فرحانة، ودعاء على أحمد، وياسين على ياسين، وندى حنفي سيد، وشاهندة على منصور، ونعمة عطية ياسين.



جرى نقل المصابين لمستشفي الفرافرة للعلاج، ووضع الجثث داخل المشرحة، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



