اليوم.. محاكمة المتهم بقتل نرجس شهيدة الشرف بـ المنوفية

تستكمل اليوم محكمة جنايات الاحداث بمحكمة شبين الكوم الجزئية، بمحافظة المنوفية، محاكمة المتهم بقتل نرجس شعبان "شهيدة الشرف" ابنة مركز تلا والتي تم قتلها دفاعًا عن شرفها علي يد شاب لم يتجاوز الـ18 عامًا للاطّلاع على الأوراق.



نرجس شعبان شهيدة الشرف كما لقبها أهل تلا دافعت عن شرفها ورفضت الاستسلام لغرائز شيطانية لطفل لم يتجاوز الـ 18 عامًا، وفضّلت القتل على أن تعيش وكرامتها مكسورة، تاركة وراءها طفلين وأسرة مكلومة لضياع نجلتهم علي يد شاب غلب على عقله الشيطان.



شهيدة الشرف نرجس شعبان ٣٢ عامًا من مركز تلا أم لطفلين طفلة ٧ سنوات وطفل ٣ سنوات قتلت علي يد شاب يدعى أحمد م 17 سنة.



بدأت الواقعة عندما صعدت ربة المنزل للقيام بأعمالها المنزلية اليومية أعلى سطح المنزل لجمع "الغلة" حيث حاول القاتل مناداتها بحجة أنه يريد التحدث معها في أمر ما ثم راودها عن نفسها وحاول الاعتداء عليها فرفضت وقاومته وهددته أنها ستفضحه أمام أهله وزوجها فقام بضربها على رأسها ثم ذبحها بقطعة حديد لها شفرة حادة.



وقتلها المتهم دون شفقة وتركها تنزف وفر هاربا حتى ألقي القبض عليه معترفا بجريمته وتبين أثناء إحالته للنيابة أن المتهم تحت السن القانونية وستتم معاقبته ببضع أعوام في السجن طبقا لقانون الطفل.