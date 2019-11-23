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أخبار البلد

سيامة 4 كهنة جدد للخدمة في مدينة المنصورة .. صور

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:16 م
صدى البلد
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سامح سلام
سام نيافة الأنبا داود أسقف إيبارشية المنصورة، اليوم ٤ من خدام الإيبارشية كهنة لخدمة مختلف القطاعات الرعوية بها.

والكهنة الجدد هم الشماس مينا سمير الذي سيم كاهنًا عامًّا بالإيبارشية باسم القس مويسيس، والشماس أفرايم فخري كاهنًا عامًّا بالإيبارشية كذلك باسم القس باڤلي.

كذلك الشماس مرقس ألفونس كاهنًا على كنيسة الشهيدة مارينا والقديس أنبا كاراس بحي الفردوس بالمنصورة، والشماس بيشوي القمص يسطس كاهنًا على كاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالمنصورة باسم القس لوكاس.

فيما شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، حفل تخريج ثلاث دفعات من المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية من عام ٢٠١٧ وحتى ٢٠١٩.

وسلم البابا تواضروس شهادات التخرج للخريجين، البالغ عددهم ٣٧٥ خريجا من بينهم ١٦٩ كاهنًا إلى جانب ٢٠٦ من قيادات الخدمة وأعضاء مجالس الكنائس بسبع ايبارشيات.
سيامة 4 كهنة جدد للخدمة في مدينة المنصورة .. صور
سيامة 4 كهنة جدد للخدمة في مدينة المنصورة .. صور
سيامة 4 كهنة جدد للخدمة في مدينة المنصورة .. صور
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