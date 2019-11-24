طارت في الهواء.. فيديو مروع لسيارة تسقط فوق المارة من أعلى كوبري بـ الهند

خلال قيادة سائق سيارة حمراء بسرعة رهيبة فوق أحد كباري مدينة حيدر أباد في الهند، شاءت الأقدار أن تفلت منه عجلة القيادة وتطير السيارة في الهواء خلال دورانها على نفس السرعة عند أحد المنعطفات.



طارت السيارة في الهواء في مشهد مهيب تقشعر له الأبدان، حيث ظهرت في مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة "دايلي ميل" سيارة حمراء صغيرة أثناء سيرها بسرعة رهيبة أعلى الكوبري الذي كان خاليًا.



وبحسب ما التقطته كاميرات المراقبة فجأة طارت السيارة في الهواء من فوق الكوبري وسقطت على المارة خلال الزحام في الأسفل مما أسفر عنه سقوط ضحايا.



لسوء الحظ من بين الذين تواجدوا أسفل الكوبري سيدة لقت حتفها بعدما دهستها السيارة بسقوطها القوي من فوق الكوبري عليها، ونتج عن الحادث إصابة 6 آخرين.



كانت الضحية قد وقفت تنتظر الحافلة في مدينة «حيدر أباد» الهندية، بينما يظهر في مقطع الفيديو رعب المارة وركضهم عند سقوط السيارة محدثة ضجة كبيرة.