ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

طارت في الهواء.. فيديو مروع لسيارة تسقط فوق المارة من أعلى كوبري بـ الهند

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 07:11 ص
سيارة تطير من فوق
سيارة تطير من فوق كوبري
Advertisements
عزة عاطف
خلال قيادة سائق سيارة حمراء بسرعة رهيبة فوق أحد كباري مدينة حيدر أباد في الهند، شاءت الأقدار أن تفلت منه عجلة القيادة وتطير السيارة في الهواء خلال دورانها على نفس السرعة عند أحد المنعطفات.

طارت السيارة في الهواء في مشهد مهيب تقشعر له الأبدان، حيث ظهرت في مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة "دايلي ميل" سيارة حمراء صغيرة أثناء سيرها بسرعة رهيبة أعلى الكوبري الذي كان خاليًا.

وبحسب ما التقطته كاميرات المراقبة فجأة طارت السيارة في الهواء من فوق الكوبري وسقطت على المارة خلال الزحام في الأسفل مما أسفر عنه سقوط ضحايا.

لسوء الحظ من بين الذين تواجدوا أسفل الكوبري سيدة لقت حتفها بعدما دهستها السيارة بسقوطها القوي من فوق الكوبري عليها، ونتج عن الحادث إصابة 6 آخرين.

كانت الضحية قد وقفت تنتظر الحافلة في مدينة «حيدر أباد» الهندية، بينما يظهر في مقطع الفيديو رعب المارة وركضهم عند سقوط السيارة محدثة ضجة كبيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سائق يفقد السيطرة عل سيارته في سباق حواجز

مصرع 2 في انهيار أحد الكباري بفرنسا.. ورئيس الوزراء: الحادث مأساوي

شاهد.. سقوط سيارة مسرعة في حفرة على الطريق

ترشيحاتنا

تعرف على الموعد الجديد لـ إطلاق القمر طيبة 1

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من خل التفاح على الريق يوميًا ؟

فى عيد ميلادها .. 9 معلومات عن جميلة الشاشة ميرفت أمين

محمد مصيلحي: الاتحاد يتمسك بضم عمار حمدي من الأهلي

كيفية التقرب إلى الله.. 3 أمور تحقق لك السعادة الحقيقة وتبعد عنك الشقاء

سقوط قتلى في اصطدام قطار بسيارة بـ ولاية فلوريدا الأمريكية..صورة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طارت في الهواء.. فيديو مروع لسيارة تسقط فوق المارة من أعلى كوبري بـ الهند

فضحتها طفلة.. الحكم على عجوز بالسجن مدى الحياة بعد 30 عامًا من ارتكاب الجريمة

سعر غير متوقع لـ فستان إليسا فى كندا.. صور