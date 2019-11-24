طائرات عراقية تدمر وكرا لـ داعش في محافظة صلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم، الأحد، أن طائرات F_16 العراقية دمرت وكرًا لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة صلاح الدين، ومقتل من فيه.



وقالت في بيان إن طائرات الـ F_16 العراقية وجهت ضربة جوية، أسفرت عن تدمير وكر لعصابات داعش ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، مؤكدة "قتل من بداخله من عناصر إرهابية"، وفقا لقناة "السومرية نيوز".



وأضافت خلية الإعلام الأمني في بيانها المقتضب، أنها ستكشف تفاصيل العملية لاحقا.

