القوى العاملة: تعيين 267 شابا.. وقياس مستوى مهارة 931 عاملا بجنوب سيناء

أعلنت مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء تعيين 267 شابا، منهم اثنان من متحدى الإعاقة، وذلك من إجمالي المسجلين بمكاتب التشغيل البالغ عددهم 672 شابا، وأصدرت 931 شهادة قياس المهارة، و600 ترخيص مزاولة الحرفة.



تلقى وزير القوى العاملة تقريرا بذلك عبر محمد عبد الرحمن، مدير المديرية، أشار فيه إلى أن المديرية قامت خلال شهر أكتوبر الماضي بالتفتيش الدورى الليلى والنهارى على 296 منشأة، و12 حملة تفتيشية نهارية وليلية، فضلا عن 19 حملة على 150 منشأة لمراقبة مواعيد العمل، وأسفر التفتيش والحملات عن تحرير 55 محضر عمل، و7 محاضر تراخيص، بالإضافة إلى 5 محاضر مخالفة لعمل أجانب بدون تراخيص.



كما تم التفتيش الدوري في مجال السلامة والصحة المهنية على 35 منشأة، وإعادة التفتيش على 66 منشأة، وحملتين تفتيشية، وأسفر ذلك عن تحرير 9 محاضر سلامة.



وقال إنه فى مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، بلغ عدد المسجلين بقاعدة البيانات 4687 عاملا، حيث تم صرف 16000 جنيه للرعاية الاجتماعية، فضلا عن 48 شهادة "أمان" فئة 500 جنيه بقيمة إجمالية 24 ألف جنيه.

