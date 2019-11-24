منتخب مصر خارج قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في 2019

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن قائمة المنتخبات المرشحة، لجائزة الأفضل في قارة أفريقيا، عن عام 2019.



وشهدت القائمة، عدم تواجد منتخب مصر، نتيجة خروجه المبكر من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي أقيمت في يونيو الماضي، على يد جنوب أفريقيا، من دور الـ 16.



ويتنافس 5 منتخبات على جائزة الأفضل في أفريقيا عن عام 2019، وهم الجزائر، وتونس، والسنغال، ومدغشقر، ونيجيريا.



ومن المقرر أن يعلن الكاف عن أفضل منتخب في أفريقيا، في حفل سيقام يوم 7 يناير المقبل، بمصر.