فستان أبيض.. نادين نجيم تتألق في أحدث ظهور









نشرت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور و الفيديوهات أنستجرام، لتشارك جمهورها أحدث إطلالتها.وظهرت النجمة نادين نسيب نجيم بفستان أبيض أنيق مطرز على الصدر، وبنص أكمام، مع تسريحة شعر بسيطة ومكياج يعتمد على درجات النود المناسبة لبشرتها .وكتبت نادين نسيب على صورتها : " بتمنالكم نهار أحد مبارك و ابيض متل قلوبكم".يذكر أن أخر أعمال النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم مسلسل خمسة ونص الذي عرض في رمضان الماضي.