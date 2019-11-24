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مرأة

فستان أبيض.. نادين نجيم تتألق في أحدث ظهور

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 02:46 م
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
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رشا عوني
نشرت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور و الفيديوهات أنستجرام، لتشارك جمهورها أحدث إطلالتها.

وظهرت النجمة نادين نسيب نجيم بفستان أبيض أنيق مطرز على الصدر، وبنص أكمام، مع تسريحة شعر بسيطة ومكياج يعتمد على درجات النود المناسبة لبشرتها .

وكتبت نادين نسيب على صورتها : " بتمنالكم نهار أحد مبارك و ابيض متل قلوبكم".

يذكر أن أخر أعمال النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم مسلسل خمسة ونص الذي عرض في رمضان الماضي.


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