ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

24 قتيلا.. ارتفاع عدد ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب في الكونغو

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 03:04 م
ارتفاع عدد ضحايا
ارتفاع عدد ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب في الكونغو
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
ارتفع عدد القتلى في حادث تحطم طائرة ركاب في مدينة غومو شمال الكونغو أثناء إقلاعها من المطار القريب، صباح اليوم، الأحد، حيث وصل إلى 24 قتيلا.

ووفقا لموقع "7 سير 7"، نجحت فرق الإنقاذ في اخراج 24 جثة من الحطام حتى الآن؛ مؤكدا أن عمليات البحث في الموقع لم تنته بعد.

وفي وقت سابق، أفاد الموقع نفسه بوقوع 13 قتيلا جراء تحطم الطائرة.

كان مكتب حكومي محلي في الكونغو أفاد بتحطم طائرة ركاب تقل نحو 17 راكبا صباح اليوم، الأحد.

وقالت شركة الطيران، وهي شركة Busy Bee المحلية، إن هناك 16 راكبا وشخصين من الطاقم لقوا حتفهم في الحادث.

وقال مكتب كارلي نزانزو كاسيفيتا، حاكم إقليم كيفو الشمالي، في بيان، إن الطائرة التابعة لشركة بيزي بي تحطمت أثناء إقلاعها في رحلة إلى مدينة بيني.

ولم يتضح رسميا عدد الوفيات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موقع إماراتي: صاعقة جوية تضرب طائرة مصرية.. ومصر للطيران تكشف أصل الحكاية

قتلى في تحطم طائرة ركاب بالكونغو

ترشيحاتنا

أفضل أذكار الصباح.. 10 أدعية لها فوائد عظيمة قد لا تعرفها

بتسريحتها المفضلة.. أحدث ظهور لشقيقة هنا الزاهد

شركة طيران شهيرة تطرح سؤالا وقحا على الركاب .. صور

نوع شهير من الزيوت يخلصك من السيلوليت للأبد

يصل لـ 2000 جنيه.. النواب يدعم المستأجرين بقانون الإيجار القديم| تفاصيل

تخلصي منها فورا.. منتجات سامة في منزلك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تورتة مبهرة.. عيد ميلاد فخم لابنة ماجد المصري الصغرى

بتسريحتها المفضلة.. أحدث ظهور لشقيقة هنا الزاهد

قرعة دور الـ 32 لكأس مصر كاملة.. صور