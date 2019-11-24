24 قتيلا.. ارتفاع عدد ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب في الكونغو

ارتفع عدد القتلى في حادث تحطم طائرة ركاب في مدينة غومو شمال الكونغو أثناء إقلاعها من المطار القريب، صباح اليوم، الأحد، حيث وصل إلى 24 قتيلا.



ووفقا لموقع "7 سير 7"، نجحت فرق الإنقاذ في اخراج 24 جثة من الحطام حتى الآن؛ مؤكدا أن عمليات البحث في الموقع لم تنته بعد.



وفي وقت سابق، أفاد الموقع نفسه بوقوع 13 قتيلا جراء تحطم الطائرة.



كان مكتب حكومي محلي في الكونغو أفاد بتحطم طائرة ركاب تقل نحو 17 راكبا صباح اليوم، الأحد.



وقالت شركة الطيران، وهي شركة Busy Bee المحلية، إن هناك 16 راكبا وشخصين من الطاقم لقوا حتفهم في الحادث.



وقال مكتب كارلي نزانزو كاسيفيتا، حاكم إقليم كيفو الشمالي، في بيان، إن الطائرة التابعة لشركة بيزي بي تحطمت أثناء إقلاعها في رحلة إلى مدينة بيني.



ولم يتضح رسميا عدد الوفيات.