حولوهم الى عمال .. التحقيق في نقل تلاميذ كراتين التغذية لأدوار عليا بمدرسة بالخانكة

بدأت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية التحقيق في واقعة حمل طلاب مدرسة عمر بن عبدالعزيز الابتدائية التابعة لإدارة الخانكة التعليمية، كراتين التغذية المدرسية والصعود بها إلى الأدوار العليا بالمدرسة.



وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إنه تم إرسال الصور التي جرى تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لحمل طلاب مدرسة عمر بن العزيز الابتدائية لكراتين المواد الغذائية والصعود بها إلى أدوار عليا بالمدرسة، إلى لجنة من الشؤون القانونية للتأكد من حقيقتها وحال التأكد منها ستتم إحالة إدارة المدرسة والمتسببين في الواقعة إلى التحقيق.



وكان نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تداولوا صورا تظهر طلابا يحملون كراتين تغذية مدرسية.



وقالوا إنها في مدرسة عمر بن العزيز الابتدائية التابعة لإدارة الخاانكة التعليمية بمحافظة القليوبية وأن التلاميذ يحملون الكراتين من السيارات ويصعدون بها الى الفصول خلال اليوم الدراسي الأمر الذي أثار حفيظة أولياء الأمور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين انهم حولوا التلاميذ الى عمال.

