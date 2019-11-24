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أخبار العالم

1.3 مليون معتمر.. «الحج السعودية» تكشف الجنسيات الأكثر حصولا على تأشيرات العمرة

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 05:56 م
الحج السعودية تكشف
الحج السعودية تكشف عدد المعتمرين
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الحج والعمرة صدور 1.339.376 تأشيرة، منذ بداية شهر محرم هذا العام وحتى 27 من ربيع الأول حيث جاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 1133365 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين الموجودين داخل المملكة 297.491 معتمرًا، فيما سجّلت إحصائيات أعداد المغادرين من مختلف المنافذ 835.874 معتمرًا بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.

وأوضحت الوزارة في بيان إحصائي أن دخول المعتمرين إلى المملكة تنوع بين المنافذ الجوية التي وصل عبرها 1.088.608 معتمرًا، فيما وصل عن طريق المنافذ البرية 44.750 معتمرًا، بينما وصل 7 معتمرين عبر المنافذ البحرية.

وعن أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 319.494، تليها إندونيسيا 306.461، وثالثًا جاءت الهند 195.345، ثم ماليزيا 50841، وتركيا خامسا بـ50775 معتمرًا وتأتي بعدها كل من: بنجلادش 36021، الجزائر 28785، المغرب 18146، العراق 16851، الأردن 16223 معتمرًا.

يُذكر أن وزارة الحج والعمرة أطلقت في وقت سابق بالتزامن مع انطلاقة موسم العمرة لهذا العام مراكز “عناية”، والتي تقدم الخدمات الشاملة للمستفيدين سواء من قطاع الأفراد أو قطاع الأعمال.

وطورت الوزارة محرك الحجز المركزي “مقام” والذي يتيح لطرفي الخدمة سواءً شركات العمرة أو الفنادق أو شركات النقل من جهة، والمعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف من جهة أخرى، التعاقد بشكل مباشر من خلال منصات السفر العالمية، في منظومة من تقنيات التوثيق والذكاء الاصطناعي التي تتيح توثيق كافة عمليات التعاقد وحفظ حقوق الطرفين لتحقيق أعلى مستويات الرقابة والشفافية بين أطراف الخدمة.

و يتيح محرك الحجز المركزي “مقام” بالتكامل بين وزارة الحج والعمرة ووزارة الخارجية ومركز المعلومات الوطني إصدار التأشيرات الإلكترونية دون الحاجة للمعاملات الورقية، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم وإثرائها
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