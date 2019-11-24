"الداخلية" توجه قافلة خدمية وإنسانية لأهالي مدينة السلام

أوفدت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية تضم كافة التخصصات ، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين قاطنى (منطقة أهالينا) بمدينة السلام بالقاهرة.



وتم توزيع عدد من المساعدات العينية ( بطاطين، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان ) على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان ، وفى إطار حرص الوزارة على اعتماد كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهوله ويسر ، ولاسيما استخراج الأوراق الثبوتية .. فقد تم استخراج بطاقات الرقم القومى لعدد من المواطنين من قاطنى المنطقة.



وإيمانًا بأهمية تعزيز روح التكافل والإنتماء لدى النشء الصغير لما له من دور إيجابى تجاه المجتمع فقد تم توزيع الألعاب على الأطفال بالمنطقة بهدف غرس مبادئ المسئولية المجتمعية لديهم.



وقد لاقى ذلك قبولًا واستحسانًا من الأهالى مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.



وذلك فى إطار استمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، لاسيما قاطني المجتمعات الحضارية الجديدة.