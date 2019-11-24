ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

انتهاء فعاليات المنتدى السنوي الدولي الأول للمنافسة

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 08:59 م
المنتدى السنوي الدولي
المنتدى السنوي الدولي الأول للمنافسة
Advertisements
ولاء عبد الكريم
انتهت اليوم، الأحد، فعاليات المنتدى السنوي الدولي الأول لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، والذي أُقيم على مدار 3 أيام بحضور ممثلين من دول الشرق الأوسط وإفريقيا.

شارك في المنتدى ممثلون عن أجهزة حماية المنافسة بدول الشرق الأوسط وإفريقيا أبرزها؛ المملكة العربية السعودية، والكويت، وعمان، والبحرين، والمغرب، وفلسطين، ومدغشقر، ونيجيريا، وموريشيوس، وباكستان، وعُقد عدد من الجلسات وورش العمل للتدريب على الإشكاليات الخاصة بقضايا سياسات المنافسة.

استمرت فعاليات المنتدى على مدار ٣ أيام، عُقد خلالها عدد من الجلسات حول الإشكاليات الخاصة بقضايا سياسات المنافسة، أعقبها ورش عمل، وإجراء نموذج محاكاة لتحقيقات القضايا وتعيين الفرق، وانتهت بتسليم الشهادات للمتدربين.

حاضر في الجلسات؛ الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، وعدد من الباحثين القانونيين والاقتصاديين بالجهاز، بالإضافة إلى محاضرات ألقاها كل من الخبير الإيطالي كلاوديو تيساورو الخبير في مجال المنافسة، والدكتور محمود ممتاز، مسؤول القطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، وديفيد ستاليبراس الخبير الاقتصادي ونائب كبير الاقتصاديين بهيئة المنافسة الإنجليزية سابقًا.

دارت الجلسات وورش العمل كذلك حول؛ تعريف السوق والقوة السوقية، وأشكال المنافسة في السوق، والإشكالية الخاصة بحصص الأقلية في قضايا المنافسة، والتواطؤ من خلال المنصات الرقمية الاقتصادية، والتدريب على خطط عمل القضايا والاستنتاج وبناء الأدلة، وأدلة البراءة، والتحليل، وكتابة تقرير القضية.

وسبق وأكد الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على أن المنتدى يهدف بالأساس إلى تعزيز سياسات حرية المنافسة في دول الشرق الأوسط وأفريقيا، وتبادل المعرفة والخبرات والمعلومات حول قوانين وسياسات المنافسة من أجل مجتمعات أفضل، مشيرًا لأهمية الدور الذي تقوم به أجهزة المنافسة حول العالم، في منع الاحتكار ودعم حرية الاقتصاد، مما يساعد على منع الفقر والبطالة وتوفير حياة أفضل للمواطنين، ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على دخول الأسواق وكسر الحواجز التي تقف أمامها في حالة وجود وضع مسيطر في تلك الأسواق، مشيرًا لضرورة التدريب المستمر لتعزيز القدرات في مجال المنافسة. ودعم جميع الدول الأعضاء في مفوضية المنافسة بمنظمة الكوميسا، في نشر سياسات حرية المنافسة، وتطبيقها مما يعود بالنفع على مواطني تلك الدول كافة.
Advertisements

ترشيحاتنا

فولة واتقسمت نصين.. ابنة شقيقة إليسا تشعل السوشيال ميديا.. أصل وصورة

لاعب وسط الأهلي يلتحق ببعثة منتخب الشباب في تونس

العقوبة مالية فقط .. كهربا: لن يتم إيقافي بسبب الزمالك

متابع يحرج حنان مطاوع بسبب صورة ابنتها

يتعاطي الاستروكس.. ضبط المتهم بتمزيق زوجته بـ سيف في الجيزة

5 أطعمة يتناولها الأطفال يوميًا تؤدى إلى تآكل الأسنان

AdvertisementS

تفاصيل جديدة حول إيقاف كهربا وتغريمه ماليا بسبب الزمالك

النائب العام: التحقيق في إدعاء عائشة الشاطر تدهور حالتها الصحية داخل السجن

ندمت على الزواج من مطرب معروف.. تعرف على زيجات ميرفت أمين

العقوبة مالية فقط .. كهربا: لن يتم إيقافي بسبب الزمالك

الكل يحضر | تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة كبرى لـ الهلال السعودى بطل آسيا

فصلوا رأسه عن جسده.. مناظرة النيابة لجثة معالج روحاني قتلته سيدة وخطيب شقيقتها بالهرم

اخبار الفن | سمية الألفي تروي قصة حب ليلى علوي لـ فاروق الفيشاوي.. هجوم على إعلامية كويتية بعد إهانتها لـ إلهام شاهين

ملابس جيم.. ياسمين صبري تشعل انستجرام بإطلالة رياضية من المالديف.. شاهد

صدمة لـ كلوب | ليفربول يفقد نجمه قبل موقعة برايتون بالدوري الإنجليزي

من أول ديسمبر.. رسوم إضافية على تذاكر السينما والملاهي والقطارات لصالح التضامن

أمير مرتضى يكشف السبب وراء استبعاد أوباما وجمعة وحامد من مباراة إنبي

فيديوجراف | حقيقة وفاة الفنان حسن حسني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس جيم.. ياسمين صبري تشعل انستجرام بإطلالة رياضية من المالديف.. شاهد

تورتة مبهرة.. عيد ميلاد فخم لابنة ماجد المصري الصغرى

بتسريحتها المفضلة.. أحدث ظهور لشقيقة هنا الزاهد