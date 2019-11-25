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أصل الحكاية

حسن حسني الضاحك على موته.. الشائعات تُصر على وفاته والفنان يرد بـ «وردة»

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:26 ص
حسن حسني
حسن حسني
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أحمد سالم
ما بين الإبتسامة والتراجيديا، الضحكة والحزن، يطل الفنان حسن حسني أحد علامات فن التمثيل المصري بشقيه السينمائي والدرامي من جديد على الترندات ليحتل مساحة واسعة منذ الأمس وحتى الآن بخبر وفاته، بينما هو على قيد الحياة.

حسن حسني لم يواجه خبر وفاته للمرة الأولى، اعتاد الأمر قبل ذلك وشاهد بنفسه وفاته أكثر من مرة دون سابق إخطار بمرض أو حادث أو ما شابه، وكأن من يروج للشائعة ينتظر مماته بدون سبب أو تعليل.

شائعات وفاة سابقة

"مع ابنى حبيبى محمد هنيدى.. أنا الحمد لله بخير وربنا يخليكو ليا يا احلى جمهور فى الدنيا خوفكم علي عندي بالدنيا".. وجه حسن حسني تلك الرسالة مصحوبة بصورة مع محمد هنيدي ليرد على شائعة وفاة سابقة.

بينما تم التقاط صورة لحسن حسني في أحد المستشفيات دون استبيان تاريخها أو وقتها نشر أحد الصحفيين عبر صفحته على الفيسبوك خبرا عن وفاة حسن حسني، لكن الفنان اكتفى بالتوضيح ولم يتخذ أي إجراءات قانونية حيال الأمر.

بل إن حسن حسني عندما سؤل في مداخلة هاتفية اليوم عن موقفه من مروج الشائعات قال ""انا مستعد اروح لغاية عنده واديلة وردة".

غضب نقيب المهن التمثيلية

ليست المرة الأولى التي يخرج فيها الدكتور أشرف زكي لينفي شائعات الوفاة التي زادت في الفترة الأخيرة وكان آخرها الفنان هادي الجيار قبل أن ينتقل الأمر الى الفنان حسن حسني.

أشرف زكي نقيب الممثلين، في تصريحات غاضبة لوسائل الإعلام كل ما تم تداوله عن أنباء الوفاة الوهمية، مؤكدا أن حسن حسني بخير ولا أساسا لكل ما نشر.

موتوني 20 مرة

بكوميديا معهودة وبصدر رحب واجه حسن حسني الشائعة بنفسه هذه المرة قائلا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، إن الشائعات أعلنت خبر وفاته كثيرا " ييجي 20 مرة"، وقال إنه مستاء فقط بسبب أقاربه وأصدقائه الذين تزعجهم الأخبار حيث يتلقى اتصالات هاتفية كثيرة منذ الأمس.

وأضاف حسن حسني أنه لا يعلم سبب انتشار الشائعة ولا يعلم أيضا دوافع محاولة اي شخص الضرر به وأذيته معنويا بتلك الطريقة.
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