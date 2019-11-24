ضبط المتهم بسرقة 50 ألف جنيه من خزينة معهد إعداد القادة

نجحت الاجهزة الامنية في تحديد وضبط المتهم بسرقة ٥٠ الف جنيه من خزينة مكتب الشئون الادارية والمالية بمعهد اعداد القادة.



تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا بسرقة مبلغ (50 ألف جنيه) عن طريق كسر الخزينة بمكتب الشئون الإدارية والمالية بمعهد إعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى بحلوان.



وبالفحص تم تحديد وضبط المتهم وتبين أنه (أمين مخزن بالمعهد محل الواقعة) وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية لوجود عجز فى عهدته مبلغ 35 ألف جنيه. حيث ظل في المعهد عقب انصراف الموظفين ودخوله من شباك المكتب محل الواقعة وكسر الخزينة باستخدام شاكوش وأجنة حديدية وسرقة مبلغ مالى 45 ألف جنيه، وتم ضبط المبلغ المالى كاملا بإرشاده.



وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.