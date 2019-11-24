خليجي 24.. استبعاد عموري من قائمة منتخب الإمارات

استبعد الهولندي فان مارفيك المدير الفني للمنتخب الإماراتي ، عمر عبد الرحمن "عموري" صانع ألعاب نادي الجزيرة ، من قائمة المنتخب المشاركة في بطولة كأس الخليج "خليجي 24".



وتقام بطولة خليجي 24 في العاصمة القطرية الدوحة، في الفترة من 26 نوفمبر الجاري إلى 8 ديسمبر المقبل، بمشاركة ثمانية منتخبات مقسمة على مجموعتين.



وجاء استبعاد عموري، بسبب عدم تعافيه من الإصابة بشكل كامل بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، مع فريقه الجزيرة.



ويتواجد المنتخب الإماراتي في المجموعة الأولى بجانب منتخبات قطر المضيف، العراق ، واليمن.



ضمت قائمة المنتخب الإماراتي 24 لاعبًا هم:"علي خصيف، خالد عيسى، محمد الشامسي، عادل الحوسني، سالم راشد، محمد مرزوق، خليفة النوبي، يوسف جابر، الحسن صالح، حمدان الكمالي، محمد برغش، أحمد برمان، طارق أحمد، عبدالله رمضان، إسماعيل الحمادي، بندر الإحبابي، خليل الحمادي، ماجد سرور، محمد العطاس، علي صالح، جاسم يعقوب، خلفان مبارك، أحمد خليل، علي مبخوت".