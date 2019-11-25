عناصر حزب الله اللبناني تعتدي على المتظاهرين في جسر الرينج

كشفت مصادر إلى فضائية الحدث السعودية عن وقوع اشتباكات بالقرب من جسر الرينج، بالعاصمة اللبنانية بيروت، بين المتظاهرين وعناصر من حزب الله.



واعتدت عناصر حزب الله على المتظاهرين المتواجدين بالقرب من جسر الرينج، وذلك أثناء محاولتهم دخول الاعتصام المتواجد هناك.



وكانت وسائل الإعلام اللبنانية قالت إن احتجاجات اندلعت في محيط السفارة الأمريكية بالعاصمة اللبنانية بيروت، وذلك رفضا للتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي اللبناني.



يأتي ذلك في ظل تظاهرات أحد التكليف، حيث يطالب المتظاهرون بالإسراع في تشكيل الحكومة.



ولم تصل التيارات السياسية في لبنان، إلى اسم نهائي لشخص يتولى رئاسة الوزراء، وذلك عقب استقالة سعد الحريري، رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال من منصبه بسبب الاحتجاجات.



