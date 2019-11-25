65 جنيها للدخول .. لماذا رفعت حديقة الحيوان سعر التذكرة



كشفت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، عن حقيقة رفع أسعار تذاكر حديقة الحيوان بالجيزة.



وأوضحت محرز في تصريحات تليفزيونية ، أن التذكرة ستظل بسعرها الحالي وهو 5 جنيهات طوال أيام الأسبوع ، باستثناء يوم الثلاثاء الذي تقرر رفع تذكرة الدخول فيه إلى 65 جنيها.



وتابعت أن الإجراء لن يؤثر على جمهور الحديقة، نظرا لكونها بـ 5 جنيهات فقط طوال أيام الأسبوع باستثناء الثلاثاء ، مشيرة إلى أنها شهدت إقبالًا كبيرا من رحلات المدارس، في يوم الثلاثاء بعد رفع الأسعار فعليا إلى 65 جنيها للتذكرة.



وأشارت محرز إلى أن الحديقة تحتاج شراء زرافة وفيل وخرتيت، وسعر الفيل يصل إلى 300 ألف دولار ، كما تحتاج على الأقل 50 مليون جنيه لتطوير المرحلة الأولى، خاصة وانه لايوجد تطوير منذ 60 عاما.



وتابعت أن الوزارة تسعي إلى دخول الحديقة في التصنيف العالمى لحدائق الحيوان ، ورفع سعر التذكرة يوم الثلاثاء يأتى من أجل تطوير الحديقة.



ونفت نائب وزير الزراعة وجود مخطط لإغلاق حيوانات الجيزة ، مشيرة إلى وجود خطة إنشاء أكثر من حديقة فى العديد من المناطق.