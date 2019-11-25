ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فضيحة.. اتصال خاطئ يكشف كذب الجزيرة حول الأوضاع في ليبيا

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 05:58 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
تعرضت قناة الجزيرة القطرية لموقف محرج، وفضيحة، وذلك عقب إجراء اتصال بشخص خاطئ، أثناء الحديث عن الشأن الليبي.

وقالت المذيعة إن معها على الهاتف، صلاح البكوش، المحلل السياسي، للتعليق على الأوضاع في ليبيا، إلا أنها تفاجأت بوجود شخص أخر.

وبدأ الشخص الأخر، الذي يدعى احميده الدرسي، بحديث مؤيد لتقرير الفضائية القطرية، في محاولة للتلاعب بهم، قبل أن يتهمهم صراحة بدعم الميليشيات المسلحة في ليبيا.

ظهر على وجه مذيعة الجزيرة، الاستغراب من هذا التصريح، وطالبت التوضيح من هذا الشخص، ليقول لها من أين جئتي بحديثك، وقال لها: "كان تصبروا على الجيش الليبي حتى يخش عليكم في قطر ويطلعلكم حمد وولده من أشنابة".

حاولت مذيعة الجزيرة القطرية إنقاذ الموقف المحرج الذي وقعت فيه، وذلك عبر إنهاء المكالمة فورا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يد قطرية في قفاز تركي.. كيف ورطت الدوحة أنقرة بمأزق تاريخي في ليبيا؟

ترشيحاتنا

خيانته الجسدية مش خيانة.. سمية الألفي تنهار من البكاء بسبب فاروق الفيشاوي

مها أحمد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. شاهد

كيف تكفر عن ذنب كبير .. الإفتاء توضح |فيديو

القنوات الناقلة والمعلقين .. موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري

متحدث مجلس النواب: استجواب وزيرة الصحة قد ينتهي برحيلها مع أول جلسة | فيديو

هل اشترى سميح ساويرس جزيرتي قلادة وآمون بأسوان ..رجل الأعمال يجيب..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس جيم.. ياسمين صبري تشعل انستجرام بإطلالة رياضية من المالديف.. شاهد

تورتة مبهرة.. عيد ميلاد فخم لابنة ماجد المصري الصغرى

بتسريحتها المفضلة.. أحدث ظهور لشقيقة هنا الزاهد