فضيحة.. اتصال خاطئ يكشف كذب الجزيرة حول الأوضاع في ليبيا

قناة #الجزيرة يبوا يتصلوا بالاخوانى صلاح البكوش



شكلهم غلطوا فالرقم فرد عليهم واحد اسمه احميده الدرسي قاللهم كان تصبروا على الجيش الليبي تو يخش عليكم في #قطر ويطلعلكم حمد متاعكم و ولده من أشنابة 😂



يجب ان يدرس إلتفاف احميدة الدرسي علي قناة الجزيرة في الأكاديميات العالمية 😂😂 pic.twitter.com/NvlEAZwk0M — سالم الشرقاوي (@agly1988) November 24, 2019

تعرضت قناة الجزيرة القطرية لموقف محرج، وفضيحة، وذلك عقب إجراء اتصال بشخص خاطئ، أثناء الحديث عن الشأن الليبي.وقالت المذيعة إن معها على الهاتف، صلاح البكوش، المحلل السياسي، للتعليق على الأوضاع في ليبيا، إلا أنها تفاجأت بوجود شخص أخر.وبدأ الشخص الأخر، الذي يدعى احميده الدرسي، بحديث مؤيد لتقرير الفضائية القطرية، في محاولة للتلاعب بهم، قبل أن يتهمهم صراحة بدعم الميليشيات المسلحة في ليبيا.ظهر على وجه مذيعة الجزيرة، الاستغراب من هذا التصريح، وطالبت التوضيح من هذا الشخص، ليقول لها من أين جئتي بحديثك، وقال لها: "كان تصبروا على الجيش الليبي حتى يخش عليكم في قطر ويطلعلكم حمد وولده من أشنابة".حاولت مذيعة الجزيرة القطرية إنقاذ الموقف المحرج الذي وقعت فيه، وذلك عبر إنهاء المكالمة فورا.