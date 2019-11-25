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فن

بإيرادات 127 مليون دولار.. فيلم فروزن 2 يتصدر شباك تذاكر أمريكا الشمالية

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 09:14 ص
فيلم فروزن 2
فيلم فروزن 2
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أ ش أ
كشف موقع "بوكس أوفيس موجو"، عن أن فيلم المغامرات" فروزن -2" احتل المرتبة الأولى كأعلى الإيرادات في أمريكا الشمالية، حيث حقق 127 مليون دولار مطلع هذا الأسبوع.

وجاء في المرتبة الثانية، فيلم "فيراري" بمبلغ 16 مليون دولار، وفي المركز الثالث فيلم "يوم جميل في الحي" بمبلغ 13.5 مليون دولار ، وفى المركز الرابع فيلم " 21 جسرًا " بمبلغ بـ 9.3 مليون دولار، وفي منتصف الطريق في المركز الخامس بـ 4.7 مليون دولار.

واحتل المركز السادس فيلم "اللعب بالنار" برصيد 4.6 مليون دولار ،وفيلم "الجوائز الكاذبة" فى المركز السابع بمبلغ 3.4 مليون دولار ، ثم فيلم " تشارلز آنجلز" في المركز الثامن بمبلغ 3.2 مليون دولار ، وفيلم" عيد الميلاد الأخير" في المركز التاسع برصيد 9 ملايين دولار ، وفيلم "جوكر" في رقم 10 مع 2.8 مليون دولار.


ارتفاع حالات الإصابة في الرئة بسبب التدخين الإليكتروني إلى 2290 في أمريكا
أعلن المركز الأمريكي لمنع الأمراض والسيطرة عليها، أنه تم تسجيل 2290 حالة إصابة بمرض غامض في الرئة مرتبط بالتدخين الإليكتروني حتى يوم 20 نوفمبر الجاري.

وأضاف المركز في أحدث تقرير أن هذا يمثل زيادة بواقع 118 حالة مقارنة بالرقم المسجل في وقت سابق من الشهر الجاري حين تم تسجيل 2172 حالة إصابة بمرض فى الرئة.

وأعلن المركز أنه تم تسجيل إصابات في 49 ولاية أمريكية ومنطقة كولومبيا وبورتريكو وجزر فيرجن الأمريكية.

فى الوقت نفسه، كانت ولاية ألاسكا هي الولاية الوحيدة التي لم تسجل أي حالات إصابة مرتبطة بالتدخين الإليكتروني، وتم حتى الآن الإبلاغ عن 47 وفاة مؤكدة في 25 ولاية ومنطقة كولومب
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