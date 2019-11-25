أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 25-11-2019

استقرت أسعار صرف الدولار في البنوك اليوم الاثنين 25-11-2019 ،حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي



وسجل سعر الدولار في بنوك:"الأهلي الكويتي، كريدي اجريكول، وقناة السويس، المشرق، عودة، البنك المصري لتنمية الصادرات" 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري



وبلغ سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري 16.05 جنيه للشراء و16.15جنيه للبيع، وفي البتم المصري الخليجي وبنك التنمية الصناعية 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.

