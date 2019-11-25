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اقتصاد

أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 25-11-2019

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:47 ص
أسعار الدولار في
أسعار الدولار في البنوك
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آية الجارحي
استقرت أسعار صرف الدولار في البنوك اليوم الاثنين 25-11-2019 ،حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار في بنوك:"الأهلي الكويتي، كريدي اجريكول، وقناة السويس، المشرق، عودة، البنك المصري لتنمية الصادرات" 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري 16.05 جنيه للشراء و16.15جنيه للبيع، وفي البتم المصري الخليجي وبنك التنمية الصناعية 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.
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